Nei playoff di C è il momento del secondo turno Nazionale nel quale sono entrate in scena le seconde classificate di ogni girone (Padova, Torres e Avellino). Si parte martedì 21 maggio, in programma: Juventus NG-Carrarese, Catania-Avellino, Benevento-Torres e Vicenza-Padova.

IL PROGRAMMA DEL SECONDO TURNO DEL PLAYOFF NAZIONALE (andata martedì 21 maggio, ritorno sabato 25 maggio)

JUVENTUS NG-CARRARESE

CATANIA-AVELLINO

BENEVENTO-TORRES

VICENZA-PADOVA

CHI PASSA VOLA ALLE FINAL FOUR: ECCO GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI(andata martedì 28 maggio, ritorno domenica 2 giugno)

Semifinali

A: CATANIA/AVELLINO vs VICENZA/PADOVA

vs B: JUVE NG/CARRARESE vs BENEVENTO/TORRES

IL REGOLAMENTO: partite di andata e ritorno, in caso di parità di risultati vale la differenza reti. Altrimenti supplementari e rigori