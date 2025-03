“I papà fanno goal”: evento di sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia giunge alla terza edizione

Per il terzo anno consecutivo, gli istituti “Millecolori” di Cesa, “Il Nido d’Amore” di Giugliano in Campania e “La Favola” di Aversa organizzano, in occasione della Festa del Papà, la terza edizione del torneo di calcio benefico “I papà fanno goal”. L’evento si terrà sabato 15 marzo alle ore 9 presso lo Stadio Comunale di Cesa (CE) e sarà molto più di una semplice competizione sportiva: sarà una giornata dedicata alla solidarietà, alla condivisione e al divertimento per tutta la famiglia.

Il ricavato del torneo sarà interamente devoluto all’associazione “Noi Genitori di Tutti”, che da anni si occupa di sostenere famiglie con bambini in difficoltà. Un gesto concreto di aiuto, che trasforma lo sport in un potente strumento di amore e inclusione.

Sport, beneficenza e tanto divertimento. Oltre alla partita, la giornata sarà arricchita da animazione e intrattenimento per grandi e piccini, con giochi, spettacoli e tante sorprese che renderanno l’evento ancora più speciale. Un’occasione per trascorrere del tempo insieme, rafforzare il legame padre-figlio e creare ricordi indimenticabili.

A margine dell’evento i dirigenti scolastici hanno dichiarato: Mariella Cammisa, dirigente dell’istituto “Millecolori”, sottolinea l’importanza dell’evento: “Lo sport è un linguaggio universale che unisce le persone. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai papà un’occasione speciale per trascorrere del tempo con i propri figli in un contesto di festa e solidarietà.”

Luigi Errico, direttore dell’istituto “Il Nido d’Amore”, aggiunge: “Ogni anno questa manifestazione cresce e coinvolge sempre più famiglie. Sapere che, oltre al divertimento, possiamo dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, rende tutto ancora più significativo.”

Nicholas Errico, direttore de “La Favola”, conclude: “Il rapporto tra scuola e famiglia è fondamentale per la crescita dei bambini. Attraverso eventi come questo rafforziamo non solo il legame genitoriale, ma anche quello con la comunità, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.”

All’evento parteciperà anche “STE”, contribuendo a rendere ancora più speciale questa giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento. Un appuntamento imperdibile per celebrare la Festa del Papà con il cuore e con il sorriso!

