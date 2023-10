Battuta d’arresto per il Giugliano che esce sconfitto allo stadio San Filippo-Franco Scoglio per 1-0 grazie alla rete di Plescia. Prima sconfitta per Mr Bertotto e quarto ko stagionale per i tigrotti.

Sconfitta di misura per i Tigrotti

Dopo 2 vittorie consecutive il Giugliano cade nuovamente in terra siciliana nonostante una buona prova per la squadra di Bertotto. Partita apparsa sempre in equilibrio,con un primo tempo molto frizzante con le due squadre che partono forte. Prima occasione per il Messina al 10’ con Frisenna dalla distanza con la palla che si accomoda ai lati della porta gialloblù. Pochi minuti più tardi Giugliano vicino al gol con la gran botta di Gladestony che si stampa sulla traversa a portiere battuto.

Al 17′ Plescia sblocca il risultato con un gol da vero attaccante batte Bardi per il Vantaggio del Messina. Quarta rete stagionale l’attaccante ex Avellino. Il vantaggio porta entusiasmo ai siciliani che poco dopo sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Manetta. Giugliano pericoloso prima al 23′ con il colpo di testa di Sorrentino e al 38′ con Gladestony spreca cercando un pallonetto che non impensierisce Fumagalli.

Ripresa dai ritmi più bassi con entrambe le formazioni apparse stanche nella calda giornata messinese, con le squadre che mostrano segni di stanchezza dati gli incontri ravvicinati, Messina nuovamente vicina al raddoppio al 55’ un gran tiro di Franco che accarezza il palo, 2-0 che arriva con Scafetta, ma l’arbitro annulla per fallo di Zunno su Baldi costretto poi ad abbandonare il campo per lo scontro con il numero 11 del Messina. Nel finale accadde poco con il Giugliano incapace di rendersi pericoloso e di cercare la rete per il pareggio. Finisce così con il Giugliano costretto al quarto ko stagionale, fermo ad 8 punti nelle parti basse della classifica

Messina-Giugliano 1-0: 18′ Plescia,