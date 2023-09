Una serata all’insegna della comicità e dell’aggregazione quella che si è svolta in villa comunale a Giugliano. I comici di made in sud hanno allietato il pubblico accorso con la loro dirompente simpatia. Tony Figo, Mino Abbacuccio e le Sex and Sud protagonisti di uno dei diversi appuntamenti inseriti nel cartellone di iniziative di fine estate organizzati dall’amministrazione comunale.

Gli appuntamenti proseguiranno nel corso di tutto il mese con un calendario fitto che coinvolgerà centro e fascia costiera sia per grandi che per bambini.