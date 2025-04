Giovedì 10 aprile 2025 alle ore 18.30, lo Chalet del Centro in Piazza Gramsci a Giugliano in Campania ospiterà un evento gratuito e unico nel suo genere: “I Colori del Caffè – Una biografia a colori”, un’esperienza formativa promossa dalla prestigiosa “Università del Caffè” di Illy.

“I Colori del Caffè”: a Giugliano un viaggio multisensoriale nel mondo dell’espresso

L’incontro è pensato per tutti gli amanti del caffè e per i curiosi che desiderano scoprire il lato più sorprendente della bevanda più amata al mondo. Durante il corso, i partecipanti saranno guidati in un viaggio attraverso i colori del caffè, che diventano simboli dei cambiamenti che questa pianta attraversa — dal germoglio alla tazzina — rivelando il suo lato camaleontico e affascinante.

Una retrospettiva originale, in cui il caffè viene raccontato sotto una luce inedita, per svelarne l’identità profonda e la sua trasformazione continua. Non si tratta solo di una degustazione, ma di un vero e proprio racconto che intreccia cultura, scienza e passione.

Evento su iscrizione – partecipazione gratuita. La durata del corso sarà di circa un’ora. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al numero 081 1933 7000. Un appuntamento imperdibile per chi ama il caffè non solo come abitudine quotidiana, ma come cultura da scoprire e vivere con tutti i sensi.