Come descriveresti in una sola parola la tua esperienza alle superiori? Così rispondono gli ex studenti del liceo Filippo Brunelleschi di Afragola tornati tra le mura di quell’istituto per il suo 40esimo compleanno. Una festa – che ha unito diverse generazioni e segnato la fine di una serie di iniziative per ricordare quest’importante anniversario – organizzata proprio da chi quella scuola l’ha lasciata da qualche anno.

La giornata di ieri, in particolare, si è aperta con confronto tra i dirigenti scolastici che si sono alternati negli anni. A partecipare anche il sindaco Antonio Pannone che ha ricordato come il Brunelleschi non rappresenti solo un liceo, ma un punto di riferimento per diversi afragolesi. Dopo la premiazione degli studenti eccellenti, si è poi passati ai festeggiamenti: con musica, cibo e soprattutto chiacchiere e ricordi.