Ancora nessuna traccia di Hanna Hryhorenko. La donna, 70 anni, a causa della guerra in Ucraina si è rifugiata in Italia, a Giugliano in Campania.

Giugliano, sulle traccia di Hanna

La 70enne, giovedì 1 settembre ha contattato una connazionale, che ne ha poi denunciato la scomparsa, dicendo di aver perso l’orientamento e di essersi smarrita. Le ricerche con i droni e le unità cinofile della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco non hanno dato esito.

L’ultima cella agganciata dal cellulare è in via Appia, al confine tra Giugliano e Sant’Antimo, una zona fitta di vegetazione. I Carabinieri ne hanno diffuso la foto con un appello a chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili a ritrovarla.

Gli ultimi spostamenti

Stando agli accertamenti dei militari, la 70enne avrebbe percorso a piedi diversi chilometri: da via Aniello Palumbo, dove pare dovesse compiere alcune commissioni, si sarebbe spinta fino al confine con Sant’Antimo. Per questo motivo le ricerche si sono concentrate in quella zona, dove, tra l’altro, sono presenti terreni incolti e una folta vegetazione.

Non è escluso che la signora, affetta da diabete e senza insulina con sé, abbia avuto un malore o che sia caduta tra le piante.