La FAC Academy, dopo il successo dello scorso anno, quest’anno si riconferma come gruppo moda per uno show all’interno della kermesse fiera “Aestetica” giunta alla ventesima edizione e che ha luogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Un gruppo di professionisti tra gli hair stylist del territorio che hanno riunito le forze e le professionalità ed insieme portano sul palco di una delle fiere più importanti d’Italia il loro talenti e le loro novità.

Il gruppo, che andrà in scena presso la sala show domani domenica 12 novembre alle ore 11,30, è formato da: Antonio Gioia di Echo Barber in via della Resistenza, 36 a Giugliano, Pasquale Baccante di Hair World in via Innamorati, 99 a Giugliano, Salvatore Catelli di Catelli Luxury, 623 a Giugliano, Gianni Apice di Dacci un taglio in via Madonna delle Grazie, 4 a Giugliano, Agostino Palumbo di Ap Parrucchieri in via Santa Rita da Cascia, 8 a Giugliano, Tommaso Pennacchio di Tp Hairstylist in via Vastarella, 75 a Giugliano, Castrese Galluccio di CG Hair Project in via Spazzilli 66 a Giugliano, Antonio Di Nardo di Dna barber in via Carlo Francesco Bellingeri 6a a Roma e Nicola Micillo di Concept Hair in via Madonna delle Grazie 121 a Giugliano.

COMUNICATO STAMPA