Gustavo Rodriguez è noto per essere il padre di Belen Rodriguez, nota conduttrice e showgirl argentina, naturalizzata italiana. E’ tra i partecipanti alla prossima edizione de L’isola dei famosi. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Gustavo Rodriguez: chi è, età, altezza, lavoro, Isola dei famosi

Gustavo è nato in Argentina nel 1959 e di conseguenza a 62 anni. Da giovane, pare fosse un cantante rock, tra l’altro anche piuttosto ribelle. Ad un certo punto però ha conosciuto la sua attuale moglie Veronica e per lei pare che abbia rinunciato alla carriera.

La moglie era figlia di un ufficiale dell’esercito e non avrebbe mai acconsentito il matrimonio, se Gustavo avesse scelto questa strada. È diventato un pastore anglicano e anche in questo caso dovette rinunciare alla chiesa, quando iniziano a uscire le prime foto di Belen in lingerie sulle varie riviste di gossip.

Parteciperà con il figlio Jeremias alla prossima edizione de L’isola dei famosi, in programma su Canale 5.

Gustavo Rodriguez: moglie, figli

Gustavo è sposato ormai da tantissimi anni con Veronica Cozzani. Insieme hanno avuto tre figli: Belen, Cecilia e Jeremias.

Gustavo Rodriguez: malattia

Gustavo Rodriguez, qualche anno fa, ha fatto preoccupare la sua famiglia, manifestando comportamenti fuori dal normale. Il 18 dicembre del 2018 l’ex pastore, è andato in escandescenza, senza una motivazione precisa. La notizia è finita su tutti i giornali in quanto l’uomo, dopo aver lanciato alcuni oggetti dal balcone della sua abitazione, è stato portato in ospedale in forte stato di alterazione. C’è chi ha parlato di un crollo emotivo dovuto a una mai precisata condizione patologica.

Gustavo Rodriguez: Instagram

Sui social, Gustavo ha un profilo Instagram seguito da quasi 50mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.