Guendalina Tavassi finisce di nuovo in ospedale. L’influencer ed ex gieffina si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica, ossia una procedura chirurgica che ha lo scopo di ridurre la pelle in eccesso o asportare il grasso che si forma sotto agli occhi.

Guendalina Tavassi con volto fasciato in clinica: “Non ho detto nulla per paura”

È stata la stessa Tavassi a renderlo noto, attraverso una serie di stories su Instagram, ai suoi followers. “Non vi spaventate, non vi ho detto niente altrimenti non sarei potuta essere qui, considerando i gufi e le malelingue. Vi ho fatto un diario, così capite cosa è successo”, ha detto l’influencer mostrando poi sia l’arrivo in clinica sia i momenti successivi all’intervento.

In una storia ha poi risposto alle critiche ricevute per essersi sottoposta a un’operazione chirurgica: “Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio”, ha spiegato Tavassi.

“Grazie per il messaggi”

A darle sostegno il suo compagno, Federico Perna, che è rimasto con lei anche dopo l’operazione. Tavassi ha infine ringraziato i fan per tutti i messaggi d’affetto e di supporto ricevuti in queste ore su Instagram: “Quando ho riaperto gli occhi, uno dei primi pensieri siete stati voi. Mi avete scritto dei messaggi bellissimi. Siete stati carini, manco avessi partorito”, ha detto ironica l’ex gieffina.