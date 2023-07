Dramma questa notte a Grumo Nevano. Erano appena trascorse le ore 3 quando, in via Kennedy, una Fiat Panda e un Honda SH si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Grumo Nevano, scontro tra auto e scooter nella notte: 26enne lotta tra la vita e la morte

A bordo dell’auto c’era un 20enne residente a Grumo Nevano che è stato portato in ospedale a Frattamaggiore. Il giovane avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad avere la peggio, invece, è stato il 26enne che era a bordo dello scooter. Il centauro è ricovero all’ospedale di Pozzuoli e lotta tra la vita e la morte. Sul luogo del terribile scontro sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Caivano che indagano per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.