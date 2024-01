Non si accorge che in fila per la droga c’è anche un carabinieri. E così un pusher finisce in manette. Succede a Grumo Nevano.

Grumo Nevano, carabiniere in borghese in fila per droga: scovato e arrestato pusher 25enne

I militari della stazione locale hanno notato una coda di persone nei pressi di un palazzo in via Bologna e, piuttosto che intervenire nell’immediato, si sono messi in fila. Il movimento era rapido e le persone scorrevano in fretta. Ad attenderli un giovane che consegnava droga in cambio di denaro.

Solo quando è arrivato il turno dei carabinieri (in borghese), il pusher ha compreso di essere nei guai. Ha provato a lanciare via lo stupefacente e a fuggire ma i militari lo hanno bloccato.

Sequestrati 13 grammi di marijuana, 34 di hashish e 1 grammo e mezzo di cocaina.

In manette e poi in carcere un 25enne di Frattamaggiore già noto alle forze dell’ordine.

Sequestrate anche pistola a salve e proiettili

Durante lo stesso servizio, i carabinieri della Compagnia di Caivano hanno rinvenuto in alcune abitazioni una pistola a salve senza tappo rosso, 15 proiettili di vario calibro, 4 grinder sporchi di marijuana, 6 grammi circa di hashish e 2 bilancini di precisione.

E ancora sotto chiave anche tre telecamere funzionanti installate lungo la strada, per evitare controlli. 3 le persone denunciate per spaccio di droga, altrettante per furto di energia elettrica.