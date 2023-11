Ad appena 6 mesi dalle elezioni, arrivano le dimissioni del sindaco di Grumo Nevano, Rino Maisto.

Si dimette il sindaco di Grumo Nevano: era stato eletto a maggio scorso

“L’impossibilità di trovare un punto comune di convergenza tra le forze politiche che hanno costituito la coalizione mi spinge a questa, per me dolorosa, decisione”, scrive nella nota con cui ha protocollato la scelta ricordando come la vita amministrativa di Grumo Nevano sia caratterizzata da più di 13 anni di instabilità.

“Probabilmente – chiosa Maisto – il concetto di bene comune non è un concetto facilmente condivisibile”. Gli equilibri all’interno della maggioranza (composta da Partito democratico e le civiche “progressisti”, “80028” e “idea civica”) si sono mostrati fragili sin dall’insediamento.

La prima crepa si è infatti palesata al momento del voto sul presidente del consiglio che non ha visto l’approvazione dei tre consiglieri di Idea Civica. Gli stessi hanno poi depositato negli ultimi giorni una serie di interpellanze.

Questa sera – nonostante le dimissioni del sindaco che ha 20 giorni per ripensarci – si svolgerà il consiglio comunale dove pare che consiglieri di minoranza e i 3 dei idea civica siano pronti a loro volta a rinunciare all’incarico. Se così fosse, questo potrebbe essere l’ultimo consiglio comunale e – ancora una volta per la città di Grumo Nevano si apriranno le porte del commissariamento.