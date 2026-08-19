Gricignano, evade dai domiciliari per uscire con un uomo: donna arrestata dai carabinieri

È stata arrestata in flagranza di reato, con l’ipotesi di evasione, una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. L’intervento è scattato nella mattinata di ieri 18 agosto, quando i militari della locale Stazione dei Carabinieri, impegnati in un servizio automontato di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno notato la donna all’esterno della propria abitazione, a bordo di un’autovettura, in assenza di un giustificato motivo.

Gricignano, evade dai domiciliari: donna arrestata dai carabinieri

I Carabinieri hanno quindi proceduto al controllo e all’arresto della donna, che, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, si sarebbe allontanata dal luogo in cui era sottoposta alla misura cautelare senza la prescritta autorizzazione. Al momento del controllo la donna si trovava a bordo del veicolo condotto da un uomo, residente nell’area dell’agro aversano, che è stato identificato dai militari. Ultimate le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, la donna è stata ricollocata presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.