Il nuovo decreto legge, che contiene norme aggiornate su scuola, vaccinati e Green Pass, entrerà il vigore lunedì, 7 febbraio. Tra le novità, cambia la procedura delle quarantene a scuola.

Green pass illimitato, dad per i non vaccinati e multe per i trasgressori: le norme in vigore da febbraio

Nella bozza del Dl, si prevede di garantire lezioni in presenza, soprattutto agli studenti vaccinati. Fa eccezione la fascia 0-6 anni, la quale non è vaccinabile. La durata della Dad passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più cai di positività al Covid e non più alla presenza di un caso come avviene oggi.

Alle elementari, medie e superiori, invece, la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati: alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi. Il decreto introduce i tamponi ‘fai da te’ per scuole dell’infanzia ed elementari.

Fino a 4 casi, infatti, si resta in classe, ma se un bambino dovesse mostrare sintomi del virus, dovrà sottoporsi ad un tampone, molecolare, antigenico oppure “autosomministrato”. In caso quest’ultimo desse esito negativo, per rientrare in classe basterà l’autocertificazione. Chi, invece, va in quarantena, in ogni ordine e grado d’istruzione, per tornare a scuola dovrà fare un tampone antigenico o molecolare e non avrà bisogno del certificato medico.

Zona rossa e Green pass

Cambiano anche le restrizioni in zona rosse. Il sistema dei colori resterà ancora, ma per le Regioni che dovessero finire nella fascia rossa non ci saranno divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale. Discorso diverso per i no vax, che dovranno invece osservare le regole.

Durata illimitata del Green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale con il booster e chi è guarito dopo essersi vaccinato, la validità è illimitata. Per chi, invece, si è contagiato dopo la prima dose, il certificato varrà 6 mesi.

Cosa cambia dal 10 febbraio

C’è un’altra data da tener in mente: il 10 febbraio. Giovedì prossimo, infatti, scadrà l’obbligo di mascherine all’aperto. Potranno poi riaprire le discoteche e si potranno organizzare di nuovo concerti e feste all’aperto.

Multe per gli over 50

Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green Pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. Si ricorda, inoltre, che sarà vietato accedere ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione. Chi non osserverà la norma, subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.