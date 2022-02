Covid, niente più Dad per gli studenti vaccinati: lezioni da remoto solo dopo 5 casi in classe

Rivedere le regole sulle quarantene a scuola. E’ uno dei temi sul quale il Governo ha discusso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, convocato oggi dal premier Draghi.

Le nuove misure anti covid sulla scuola dovrebbero entrare in vigore da lunedì 7 febbraio. Secondo gli orientamenti della cabina, a partire dalle scuole elementari gli studenti vaccinati non andranno più in Dad.

La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per le materne, i bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili.

Per la scuola primaria – da 6 anni ai 12 – scatta quella che in cabina di regia è stata definita come “divaricazione” con la distinzione tra vaccinati e non. Dal quinto caso in su, infatti, gli studenti vaccinati restano in classe, mentre vanno a casa quelli che non lo sono. Ma potranno seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza. In scuola secondaria – dai 12 anni in poi – basteranno infatti due casi in classe per far scattare la quarantena. La dad avrà inoltre una durata di 5 giorni.

Durata illimitata del Green Pass per chi si è sottoposto al booster o terza dose. Per quanto riguarda il sistema dei colori per le Regioni, si apprende che non dovrebbero esserci più restrizioni per i vaccinati. Le norme della zona rossa restano solo per chi non si è sottoposto al vaccino.