Grave incidente sull’A30: 38enne di Napoli in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, sull’autostrada A30, all’altezza dell’uscita Nocera-Pagani, coinvolgendo un camion e una Fiat Punto. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, i due veicoli sono venuti a contatto in circostanze ancora da chiarire.

Il conducente dell’auto, un uomo di 38 anni originario di Napoli, ha riportato gravi ferite ed è stato estratto con difficoltà dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni restano gravissime.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La carreggiata ha registrato rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso.