Grave incidente sulla circumvallazione esterna tra Arzano e Casavatore: impatto moto-auto

Sarebbe di almeno due feriti il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina sulla circumvallazione esterna, tra Arzano e Casavatore. A scontrarsi all’alba di oggi, 5 agosto, una moto T-Max e una Lancia Y. La dinamica è ancora da chiarire.

I due mezzi procedevano da Giugliano in direzione Casoria quando sono rimasti coinvolti in un sinistro. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso. I mezzi incidentati sono stati rimossi. Toccherà ai militari dell’Arma accertare eventuali responsabilità. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Ad avere la peggio nell’impatto sarebbe stato il centauro.