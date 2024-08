Giugliano. Prosegue l’Estate del parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano. Continua il ricco cartellone di eventi che domenica prevede l’esibizione live dell’artista Ivan Granatino, protagonista da qualche anno del moderno panorama musicale partenopeo.

In scena con Granatino la sua band, a partire dalle 18:00 sul palco allestito stabilmente nella piazzetta eventi e allieterà il pubblico, che potrà assistere gratuitamente allo spettacolo, con i suoi successi.

Intanto sempre al parco commerciale Grande Sud proseguono senza sosta i saldi estivi, un motivo in più per passeggiare in galleria.