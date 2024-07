È stato un grande successo l’edizione del Fashion Gold Party Summer Edition 2024 tenutasi il 5 luglio nell’incantevole Giardino dei Principi a Boscotrecase.

Grande successo per il Fashion Gold Party Summer Edition 2024: premiati attori e personaggi televisivi

Una manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma patron di Moda Gold e Nicola Coletta attore e top model e gestita dall’ufficio stampa Antonio D’Addio. La kermesse è stata presentata da Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice e Nicola Coletta.

I premiati

Una serata all’insegna della moda, musica e spettacolo, dove sono stati conferiti tanti riconoscimenti a personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo: Angela Camuso, giornalista d’inchiesta e scrittrice, autrice di molti scoop su fatti di mafia, cronaca nera, corruzione, malaffare e malasanità, Genny Filippone, talentuoso quindicenne della fucina di talenti della PM5 Talent di Peppe Mastrocinque, che conta nel suo curriculum esperienze artistiche di rilievo come i film “Pinocchio” di Matteo Garrone, “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, le serie televisive “Generazione 56 k”, “Mina settembre” e “Un posto al sole”, attualmente è impegnato nella serie Disney “Uonderbois”, Azzurra Mennella, giovane e promettente attrice, anche lei della scuderia di Peppe Mastrocinque, già apprezzata nelle serie “Il Commissario Ricciardi” e “Mina settembre” e nei film “La vita bugiarda degli adulti” e “La Divina Cometa”, a breve sarà nella seconda stagione della serie “Nudes”, Luigi Miele, attore bravo e bello, volto noto teatrale e televisivo (“La Squadra”, “Vivi e lascia vivere”, “Storia di Nilde”, “Il commissario Ricciardi 2”), attualmente impegnato sul set di “Un posto al sole” nel difficile ruolo del poliziotto Damiano Renda, che tanto sta appassionando il pubblico, Benedetta Valanzano, attrice di teatro, cinema e televisione, partner di Enrico Montesano, Max Giusti, Lillo e Greg, tornata sul set di “Un posto al sole”, nei panni di Valeria Paciello, dopo 14 anni di assenza, e Luisa Amatucci, volto noto della televisione, del teatro e del cinema, che ha nel suo curriculum esperienze con Lina Wertmüller, Eduardo De Filippo, Isa Danieli, Sandro Bolchi, protagonista di “Caina” e di “Streghe da marciapiede”, popolarissima per il ruolo storico di Silvia Graziani in “Un posto al sole”.

