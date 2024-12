Un Natale speciale per i clienti di Mallardo Expert, che ha visto concludersi con grande entusiasmo il concorso “Vinci il dono di Natale”. Durante una festa memorabile presso lo store di Villaricca, sono state estratte le letterine vincenti che hanno decretato i fortunati vincitori di straordinari premi.

Grande successo per il concorso “Vinci il dono di Natale” da Mallardo Expert a Villaricca

In palio c’erano alcuni dei regali più desiderati di questa stagione: un iPhone 13, una bici elettrica, una Nintendo Switch e una PS5. L’attesa per l’estrazione ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ma il clima di festa ha reso l’evento ancora più speciale.

Il negozio si è trasformato in un vero e proprio villaggio di Natale, con la presenza di Babbo Natale e dei suoi fedeli elfi, che hanno regalato sorrisi e momenti di gioia ai tanti bambini e famiglie accorsi per l’occasione.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di divertimento per le famiglie, ma anche un modo per rafforzare il legame con i clienti, confermando Mallardo Expert come punto di riferimento non solo per lo shopping tecnologico, ma anche per iniziative di intrattenimento e condivisione.

Il concorso “Vinci il dono di Natale” ha portato gioia e sorrisi, ricordando lo spirito di condivisione e magia che contraddistingue le festività natalizie.

Il video