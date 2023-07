Il Grande Fratello fa tappa a Napoli. Sono aperti i casting per il noto programma televisivo targato Mediaset.

La produzione è alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione del reality show di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, si terrà a Napoli, il 14 Luglio a Edenlandia in Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, dalle ore 16:00.

Grande Fratello, casting a Napoli: come partecipare

Il Casting Tour realizzato da Wobinda Produzioni – su licenza di Endemol Shine Italy – prevede diverse tappe in giro per l’Italia. Le varie date e le modalità di partecipazione alle diverse tappe sono in continuo aggiornamento e sono visibili sul sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it e sui social Grande Fratello e Wobinda Produzioni nel link specifico WWW.wobindaproduzioni.com/selezioni-ufficiali-grande-fratello-tappe-casting.

Si tratta, quindi, di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma che ha cambiato la Storia della TV e che vorrebbero entrare nella casa del Grande Fratello come protagonisti.