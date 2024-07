Il Mondo di Gegè al centro commerciale il Molino di Melito compie un anno, così grande festa per celebrare un giorno importante e tanti traguardi raggiunti nel settore delle feste ed intrattenimento per bambini.

Un pomeriggio esilarante con tanto divertimento e animazione. I tantissimi bambini si sono divertiti nel grande play ground. Ai piccoli ospiti del centro commerciale sono stati offerti pop corn fatti al momento e zucchero filato. Poi tutti in pista con la baby dance. Non c’è festa al mondo di Gegè senza una sorpresa. Ad allietare il pubblico lo spettacolo del mago.

Il Mondo di Gegè è molto più che una sala per feste, ma un format consolidato ed esportato in diverse aree territoriali. Le sale per le feste sono ampie, accoglienti e colorate. L’animazione professionale e divertente e tanti i servizi riservati ai bambini e alle famiglie come regali, giochi, spettacoli e il divertimento garantito dal Mondo di Gegè.