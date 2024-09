Un altro tragico incidente si è verificato questa notte a Gragnano, in via Madonna delle Grazie, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita dopo uno scontro frontale. L’incidente è l’ennesimo di una serie di eventi drammatici che hanno funestato le strade della Campania e della provincia di Napoli nelle ultime settimane.

La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il 20enne di Castellammare di Stabia, alla guida della sua auto, abbia perso il controllo del veicolo, finendo per scontrarsi con un’auto proveniente dal senso opposto. Insieme a lui, viaggiava il fratello 24enne, mentre nell’altro veicolo si trovava un 21enne di Angri.

Purtroppo, il 20enne è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il fratello maggiore ha riportato fratture multiple ed è tuttora ricoverato sotto osservazione. Il 21enne che si trovava nell’altro veicolo è rimasto illeso. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente e per determinare le eventuali responsabilità.