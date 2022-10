Pace fatta nel centrodestra. Dopo il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, va definendosi in maniera sempre più chiara la composizione della squadra di Governo. Sembra che la leader di FdI abbia dato l’ok su cinque dicasteri a Forza Italia, proprio come per la Lega.

Governo Meloni: doppio ruolo per Tajani e Salvini. I nomi delle futura squadra

Alla guida del nuovo esecutivo ci sarà Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio in tutta la storia della Repubblica Italiana. Forte l’ipotesi di due vicepremier: Antonio Tajani, che contestualmente potrebbe essere assegnato agli Esteri, e Matteo Salvini, che dovrebbe andare alle Infrastrutture (anziché agli Interni, come aveva sperato). Per entrambi, quindi, si profila un doppio incarico.

Per l‘Economia è accreditato Giancarlo Giorgetti, che nel governo Draghi è stato ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda il ministero della Giustizia circola con insistenza il nome di Nordio, ex magistrato appena eletto tra le file di Fratelli d’Italia. Per la Difesa, invece, dovrebbe essere assegnato Adolfo Urso. Al Viminale ci sarebbe Matteo Piantedosi.

Guido Crosetto potrebbe diventare ministro dello Sviluppo economico. La Pubblica istruzione potrebbe finire in mano a Fabio Rampelli. Daniela Santanché, invece, viene indicata per il Turismo. Per il Sud ci sono tre nomi: Edmondo Cirielli, Nello Musumeci e Wanda Ferro. In pole ai Beni culturali c’è Giordano Bruno Guerri, storico e intellettuale di destra. Chiara Colosimo potrebbe sbarcare alle Politiche giovani e pari opportunità. All’Istruzione c’è Giuseppe Valditara; alla Pubblica amministrazione è in corsa Alessandro Cattaneo. Gian Marco Centinaio dovrebbe andare all’Agricoltura e agli Affari Europei Raffaele Fitto.

Per la Salute e il Lavoro si fanno i nomi di tecnici: Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro.

Cinque Ministri Fi

Sono cinque i dicasteri che potrebbero andare a Forza Italia. Tajani agli Esteri; l’ormai ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è in corsa alle Riforme. Gilberto Pichetto Fratin potrebbe finire alla Transizione ecologica. All’Università si fa il nome di Anna Maria Bernini.