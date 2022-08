Stage nella notte, 4 giovanissimi morti in un terribile incidente. Erano da poco trascorse le ore 2 di questa notte, quando una Volkswagen con all’interno quattro ragazzi, due 18enne e due 19 anni, è finita in fuori strada, in un piccolo canale di scolo, dopo aver sbattuto contro un platano. Tutti gli occupanti della vettura sono morti sul colpo. I fatti sono accaduti a Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano.

Provincia di Treviso, 4 morti in un incidente stradale

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente dell’auto ha perso improvvisamente il controllo in una curva ed è finito fuori strada. Il colpo provocato dall’uscita di strada ha svegliato alcuni residenti che si sono accorti di quanto accaduto e hanno lanciato l’allarme.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei quattro ragazzi, residenti tra Cordignano e Orsago, tutti morti sul colpo. Si tratta di D.D.R. del 2004; M.D.R., X.K. e D.O. del 2003. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polstrada.