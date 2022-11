Ben 27 persone avrebbero dovuto partecipare al terzo compleanno di sua figlia Avery. Peccato che degli invitati nessuno si sia presentato. E così la mamma, intristita e scoraggiata, ha deciso di postare sui social il video della piccola intenta a mangiare da sola una fetta di pizza che invece avrebbe dovuto condividere con gli amichetti.

Nessun invitato viene, bimba di 3 anni immortalata mentre mangia da sola alla festa di compleanno

Il video – diventato popolarissimo su Tik Tok con circa 5 milioni di visualizzazioni – mostra tutti i preparativi della festa, i tavoli imbanditi, i festoni, i cartocci della pizza. E poi la bambina seduta su una panca da sola mentre addenta una fetta di margherita. “Abbiamo invitato 27 bambini alla terza festa di compleanno di Avery – ha scritto la mamma, Breanna Strong, nel filmato – Nessuna delle sue amiche si è presentata”. Per poi aggiungere sconsolata: “Denaro e tempi sprecati. Hanno spezzato il mio cuore di madre”.

Sette famiglie non si sono presentate: vendetta contro la mamma?

Nella clip, la donna mostra persino la torta a tema “Frozen” preparata in occasione dello spegnimento delle candeline. Tutto inutile. Nessuno si è presentato. Tantissimi i commenti di solidarietà apparsi sotto al video. C’è chi ha proposto di organizzare un altro evento con tantissimi invitati per fare degli auguri speciali alla piccola Avery dopo la delusione ricevuta. In un altro commento, la mamma della bimba ha spiegato che c’era un evento programmato su Facebook, ma le sette famiglie che hanno inizialmente risposto “sì” hanno cambiato le loro risposte la mattina del compleanno, e altre non hanno proprio fatto sapere nulla. C’è chi pensa a un dispetto e chi invece a una “vendetta” privata ai danni di Breanna.