Anche quest’anno l’Associazione degli Avvocati penalisti italiani (UCPI) richiama i propri iscritti a Rimini il 9 e 10 giugno. “La pena senza processo, il processo come pena”: questo il titolo del dibattito che impegnerà l’Avvocatura, pronta a denunciare la torsione autoritaria del sistema delle misure di prevenzione ed in generale la deriva della giustizia penale sempre più caratterizzata dalla compressione delle garanzie difensive.

Gli avvocati penalisti di Napoli Nord all’Open day di Rimini

All’evento parteciperà anche la Camera Penale di Napoli Nord in Aversa, presieduta dall‘Avv. Antonio Barbato, da sempre impegnato nelle battaglie ideologiche a cuore dell’Avvocatura.

Interverranno attivamente anche due consiglieri del neo eletto Direttivo, gli Avv.ti Alfredo Marrandino, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Indagini difensive, che relazionerà sull’attività svolta durante l’anno, ed Alessandra Pellegrino. Quest’ultima, componente nazionale dell’Osservatorio Formazione Giovani che considera gli under 35 una risorsa preziosa per il futuro dell’Avvocatura, ha stimolato “i propri” a mettersi in gioco, coordinandoli nell’elaborazione di un progetto ambizioso.

Attilio Pianese, Roberta Pisano e Maddalena Rispo parteciperanno, infatti, allo “Speaker’s Corner”, momento ideato per consentire alle nuove leve la manifestazione pubblica delle proprie idee. I giovani penalisti porteranno sul palco del Palacongressi di Rimini un report preoccupante sull’utilizzazione dei beni che ricadono nel territorio di competenza del Tribunale di Napoli Nord, colpiti dalle misure di prevenzione patrimoniali. Nel parterre degli invitati, il giornalista e scrittore Alessandro Barbano, Calogero Mannino, il Magistrato Francesco Menditto, il Prof. Giovanni Fiandaca e tanti altri.