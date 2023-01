E’ ormai iniziato il 2023 e con l’arrivo del nuovo anno come di consueto si fa l’elenco dei buoni propositi. Da quelli quotidiani ai sogni nel cassetto, si tende in genere a fare la lista di ciò che si vorrebbe realizzare nell’anno appena iniziato e così da un post del direttore della nostra emittente Giovanni Francesco Russo sono venute fuori le proposte dei giuglianesi per il 2023 per la loro città.

Gli auspici dei giuglianesi per il 2023

“Archiviate tutte le feste nel 2023 vorrei a Giugliano” si legge nel post Facebook e giù oltre 100 commenti di ciò che i giuglianesi vorrebbero in questo 2023. Le richieste sono le più disparate: si va dal piano urbanistico comunale alla richiesta di maggiore civiltà e senso civico da parte degli stessi cittadini a un aiuto per i commercianti. Alcuni chiedono che la Tari venga pagata da tutti e non dai soliti pochi e altri vorrebbero che nel 203 non ci siano più auto in sosta selvaggia “così da poter passeggiare con i bimbi in sicurezza”. Molti chiedono parchi pubblici e aree verdi e altrettanti un cinema e un teatro per non essere solo “la città della monnezza”, così come lo stop definitivo ai roghi tossici.

Maggiore pulizia delle strade è la richiesta di altri cittadini contro gli incivili che le sporcano quotidianamente e meno traffico. Relativamente a quest’ultima richiesta c’è chi propone piste ciclabili così da ridurre il carico di auto in città. Nella wish list c’è anche chi chiede “una scuola per gli studenti del Marconi” e chi l’abbattimento dei muri che impediscono non solo l’ingrosso alla spiaggia ma anche la semplice visione del mare. La gran parte però chiede un cambiamento agli stessi concittadini che abbiano maggiore senso civico, educazione e rispetto verso la propria città. Insomma, un elenco più che di buoni propositi di proposte reali e concrete da cui poter prendere spunto per migliorare la vivibilità della terza città della Campania.