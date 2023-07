Giusy Attanasio finisce in ospedale. La famosa cantante neomelodica si è sottoposta a un intervento all’ernia iatale e per questo motivo ha scritto un messaggio ai fan per rassicurarli della sua improvvisa assenza.

Giusy Attanasio in ospedale: “Sei sempre con me, mamma”

“Ciao amici, vi scrivo per dirvi che da oggi a una settimana la vostra amica Giusy Attanasio si ferma con il lavoro per l’intervento. Sono dispiaciuta per tutte le persone che volevano la mia presenza e quindi ho dovuto disdire la mia esibizione“, si legge nel post pubblicato dall’artista sul suo profilo Instagram.

“Lo stomaco mi stava dando problemi e ieri sera ho avuto un altro attacco! – prosegue Giusy Attanasio – Sono in ansia ma felice allo stesso tempo, perché farò anche una mini Sliv (una gastrectomia, ndr) per ritornare al mio peso forma”.

“La settima prossima ritorneremo operativi come sempre e più forti di prima”, conclude la cantante. Tanti fan e colleghi hanno augurato ad Attanasio di rimettersi al più presto e di tornare di nuovo ad esibirsi.

“Tesoro mio, sappi che ti voglio un modo di bene. Ti sono accanto con tutto il cuore. La tua mamma sarà la tua benedizione. A presto e più forte di prima, amica mia”, scrive Luciano Caldore. “Andrà tutto bene, stai tranquilla”, è il commento di Tony Marciano.