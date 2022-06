Non si scompone nemmeno di un millimetro Vincenzo Palumbo durante la trasmissione del video in udienza che ritrae il momento in cui Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro vengono colpiti e perdono la vita. L’autotrasportatore di 53 anni, dunque, è accusato di duplice omicidio volontario dei due ragazzi di Portici, assassinati la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 nella vicina Ercolano.

Giuseppe e Tullio uccisi a Ercolano, il video mostrato in aula

I familiari delle vittime hanno scelto di non essere presenti in aula per evitare di vedere quelle terribili immagini. Per conto loro c’erano i due avvocati Maurizio Capozzo e Gennaro Bartolino. Quelle immagini, utili alle indagini, hanno consentito di appurare, secondo gli investigatori, che la Fiat Panda a bordo della quale c’erano Giuseppe e Tullio, è stata raggiunta più volte dai colpi sparati da Palumbo il quale, ai carabinieri, ha sempre riferito di avere usato la violenza perché aveva scambiato i giovani per dei ladri.

Entrambi i giovani sono stati raggiunti da un proiettile alla testa che è risultato poi mortale. Nel video è ben visibile che Palumbo ha sparato più volte contro l’auto dei due giovani.

“Erano li di passaggio”

Per gli inquirenti i due giovani non volevano commettere nessuna rapina. Erano in quella strada di passaggio. Ad avvallare questa tesi anche i dati del gps che, incrociati con le immagini delle telecamere, hanno stabilito che l’auto non si è mai fermata.

Vincenzo Palumbo, che indossava lo stesso abbigliamento delle scorse volte, ha ascoltato impassibile le testimonianze. il suo avvocato, Giovanni Abet, ha sottolineato che durante la ricostruzione della dinamica c’è un “buco” di circa un minuto, sul quale è necessario fare chiarezza. La prossima udienza del processo, durante la quale verranno ascoltati altri testi della Procura, è stata fissata per il 13 luglio.