Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è ritornato in Campania in vista delle elezioni europee e amministrative di giugno. La giornata dell’ex presidente del consiglio è partita da Casoria, dove i pentastellati sostengono il sindaco uscente Raffaele Bene. Conte ha incontrato i cittadini al mercato e sottolineato le prossime sfide.

Poi un duro commento sulle parole di Musumeci sul tema del bradisismo nei Campi Flegrei. Presenti diversi esponenti dei 5 stelle e candidati alle europee come il capolista per il Sud Pasquale Tridico, ex presidente Inps. L’ex premier rilancia soprattutto la sfida per il Mezzogiorno.

VIDEO: