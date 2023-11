La band “La Terra dei Suoni” – formata dagli studenti delle sezioni musicali delle scuole secondarie di primo grado “Giovan Battista Basile” e “Don Salvatore Vitale” di Giugliano – si esibirà insieme alla U.S. Naval Forces Europe and Africa Band durante l’udienza pontificia a Roma.

L’amministrazione comunale di Giugliano e il comando NATO del JFC Naples, con sede a Lago Patria, saranno uniti nell’evento musicale straordinario in programma per domani, 22 novembre, in Piazza San Pietro.

La presenza dei giovani musicisti di Giugliano, insieme alla U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, rappresenta un momento di orgoglio per la comunità e testimonia il costante impegno nel promuovere la collaborazione e la condivisione di esperienze culturali. La musica diventa così un veicolo di connessione e di condivisione di valori unendo le scuole locali e il comando NATO.

Foto di Ágatha Depiné su Unsplash