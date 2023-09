E’ l’ultimo scatto di Giulia Tramontano. Una delle ultime immagini che la ritraggono prima che venga uccisa da Alessandro Impagnatiello. A diffonderla è la Procura, che sta concludendo le indagini sull’omicidio della 29enne di Sant’Antimo.

Omicidio di Giulia, c’è l’ultima foto prima dell’omicidio

Lo scatto è stato estrapolato dai video delle telecamere che hanno ripreso i movimenti della donna e dell’assassino: ritrae un abbraccio, quello tra Giulia e la barista 23enne italo-inglese con cui Impagnatiello aveva intrapreso una relazione parallela all’insaputa della sua fidanzata incinta. Le due donne si incontrarono a Milano, poche ore prima dell’omicidio, per un chiarimento al quale avrebbe dovuto essere presente lo stesso assassino.

La foto le ritrae in un momento di solidarietà “femminile”: quelle che in apparenza dovrebbero essere delle rivali in amore in realtà solidarizzano, si confortano a vicenda, sanno di essere vittime di un narcicista patologico che ha preso in giro entrambe.

Cosa succede dopo

Nello scatto sono le 18 e 30. Poco ere dopo Giulia verrà uccisa. Tornerà a casa, avrà un’accesa discussione con Impagnatiello al termine del quale verrà accoltellata diverse volte. La sua ultima immagine da viva è alle 19 e 06, pochi minuti dopo l’incontro con la ragazza 23enne, quando l’impianto di videosorveglianza intorno casa, in via Liberazione a Segnao, la riprende mentre rientra nell’abitazione.