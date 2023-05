Una scoperta traumatica che deflagra nella vita di Giulia Tramontano, agente immobiliare di 29 anni che da Sant’Antimo si era trasferita a Senago, nel cuore della provincia milanese. Quando la ragazza scopre che il suo fidanzato, Alessandro I., padre del bimbo che lei porta in grembo da sette mesi, ha un’altra storia, Giulia vede il mondo crollarle addosso. Ogni certezza sfumare in un vorticoso giro di sospetti e tradimenti.

Giulia Tramontano, la vita parallela del fidanzato e l’incontro a tre

Ma ce dell’altro. Non solo la 29enne santantimese ha scoperto che Alessandro, 30enne che fa il barman all’Armani Cafè di Milano, ha un’altra, ma che quell’altra – l’amante – è stata anche incinta, salvo poi decidere di abortire. Davanti agli occhi di Giulia la persona che conviveva con lei e che pensava di conoscere è tutt’altro. E’ un uomo che ha nascosto una vita parallela, che ha avuto una relazione con un’altra donna. Lo stesso uomo che era già reduce da una relazione precedente da cui era nato un bambino.

“Chi è Alessandro?”. Sarà questa la domanda che è frullata nella testa di Giulia sabato sera, dopo la lite con il suo convivente. Secondo indiscrezioni la lite si sarebbe persino estesa e avrebbe coinvolto l’amante del barman, ignara a sua volta dell’esistenza di Giulia e della sua gravidanza. Un incontro “chiarificatore” a tre, su cui gli investigatori vogliono fare luce per ricostruire gli ultimi momenti in cui la giovane di Sant’Antimo è stata vista prima di essere inghiottita nel buio, domenica scorsa.

Le incongruenze e le indagini

In un primo momento la famiglia pensa che la 29enne, sconvolta da quella scoperta, si sia allontanata volontariamente. Salgono fino a Senago, affrontano Alessandro e – come spiega Il Corriere della Sera – volano parole e schiaffi. Poi, però, passano le ore e si convincono che non sia stata una fuga volontaria. Troppe cose non quadrano: mancano passaporto e 400 euro, ma Giulia non una macchina con cui allontanarsi e ci sono gli altri documenti lasciati in casa, compresa la carta d’identità.

Dov’è Giulia? Nel pomeriggio di ieri gli elicotteri hanno sorvolato le campagne del milanese. Si cercano tracce, forse un corpo. Si teme che Giulia possa aver fatto un gesto insano. O chissà cos’altro. La Procura di Milano, del resto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta e non esclude alcuna pista. Gli inquirenti e gli investigatori passano al setaccio telecamere, tabulati telefonici, pc e cellulari.

I carabinieri hanno ascoltato a lungo il 30enne che domenica ha presentato la denuncia di scomparsa. Al momento non è indagato, ma nel suo racconto emergono delle incongruenze, forse dovute allo stato emotivo. Intanto, però, il tempo passa. Di Giulia nessuna traccia. La 29enne non è uscita allo scoperto neanche quando è scoppiato il tam-tam sui social e il baillame mediatico. Brutto segno, per gli investigatori.