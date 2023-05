Sono ore di paura e apprensione a Senago, il paese della provincia milanese dov’è sparita Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo di cui non si hanno più notizie da sabato sera. In queste ore un elicottero sta sorvolando la periferia occidentale dell’hinterland meneghino. Il fidanzato della giovane è in casa ma non rilascia dichiarazioni. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta. Nessuna pista esclusa.

Giulia sparita nel nulla, elicottero in volo: sentito il fidanzato

Secondo quanto riporta il sito “Primamilanovest”, in queste ore si è precipitata a Senago anche la sorella di Giulia. Chiara – questo il suo nome – vuole seguire da vicino le ricerche della 29enne. La ragazza abita col fidanzato in via Novella, una zona residenziale. La coppia nella serata di sabato ha avuto un violento litigio. Alla base dello scontro verbale la scoperta di una relazione parallela che il ragazzo aveva intrapreso con un’altra donna proprio durante la gravidanza di Giulia, ormai giunta al settimo mese.

Gli ultimi contatti della santantimese sono stati con la mamma. Una telefonata di sconforto, il proposito di scendere a Napoli per trovare un po’ di tranquillità. Poi il nulla, prima della denuncia di scomparsa presentata dal convivente ai carabinieri. E proprio il giovane è stato ascoltato dai militari dell’Arma. La sua versione sarebbe fumosa. Non sarebbero state fornite indicazioni precise sull’abbigliamento di Giulia e sugli orari della sparizione.

Il post del sindaco

Raggiunto al citofono, il ragazzo non rilascia dichiarazioni ai giornalisti. Intanto gli investigatori stanno passando al setaccio la zona per reperire tracce della Tramontano. “L’elicottero che sentiamo è in supporto all’attività di indagine, è impiegato per la ricerca – ha affermato il sindaco di Sonago, Magda Beretta – So che hanno iniziato dall’area limitrofa a Senago, sorvolando anche i corsi d’acqua. La Protezione civile, con i Vigili del Fuoco stanno collaborando. Siamo pronti a dare massimo supporto alle ricerche”.