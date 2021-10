Drammatico incidente nel casertano, Giulia Carfora muore a 27 anni. Era da poco passata l’1 di notte quando si è verificato il sinistro. Giulia era a bordo della sua auto, una Fiat Panda, e viaggiava assieme alla cugina che non è in pericolo di vita, quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La Panda si è ribaltata all’altezza dei giardinetti dopo essersi schiantata contro la segnaletica verticale.

Il tragico incidente

Sul luogo – come scrive anche Caserta News – sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni della 27enne erano già molto critiche. Nonostante i tentativi di rianimarla, il suo cuore ha smesso di battere. Era molto conosciuta e benvoluta da tutti in paese. Nelle ultime ore sono decine i messaggi di cordoglio sui social network.

Un destino credule

Purtroppo è un dolore che si rinnova per il papà di Giulia, che già aveva perso la moglie e un altro figlio pure lui morto in un incidente stradale. Tra l’altro anche il fidanzato è morto in un incidente stradale tre anni fa.