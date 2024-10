Dopo il successo di misura contro la Juve Next Gen, il Giugliano reduce da 2 vittorie consecutive fa visita alla Turris nel derby del Liguori valevole per il 10° turno di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 17:30 con i tigrotti che vogliono dare continuità a questo magnifico inizio di stagione che li vede al terzo posto.

Occhio alla Turris, squadra da non sottovalutare

La Turris, dal canto suo, ha voglia di riscatto dopo un inizio di stagione difficile ma la vittoria nel derby con al Cavese jha ridato fiducia nel voler dimostrare il proprio valore, approfittando del fattore campo. Entrambe le squadre hanno mostrato un buon stato di forma e si preannuncia una partita combattuta. “Mi aspetto una partita difficile, ma giochiamo in casa, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati attraverso una prestazione importante e costruire il gioco con le nostre idee nell’arco della gara. Il Giugliano sta molto bene moralmente, ma siamo liberi di interpretare la gara a viso aperto”.