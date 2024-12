Giugliano, vigilie di Natale e Capodanno: sarà ztl in centro

GIUGLIANO. Firmata l’ordinanza per l’istituzione della zona a traffico limitato a Giugliano centro in occasione degli aperitivi della vigilia in città. Per martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2024, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 la ZTL sarà in vigore in Via Roma, dall’intersezione con Piazza Gramsci all’intersezione con Corso Campano, ed in Via Cumana, dall’intersezione con Via Sant’Anna a Piazza Matteotti.

Inoltre, il provvedimento a firma del comandante della municipale prevede che per martedì 24 dicembre e per martedì 31 dicembre 2024, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, sia istituito divieto di sosta con rimozione in Via Roma ed in Piazza Matteotti nell’area parcheggio fronte Chiesa Santa Sofia.

Il dispositivo di traffico prevede per i due giorni la deviazione del transito veicolare in direzione:

-Via Licoda per i veicoli provenienti da Piazza S.Nicola;

– Via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci direzione C.so Campano;

– Vico Cacciapuoti, Via San Rocco e Via Camposcino per i veicoli provenienti da Via Aniello Palumbo direzione Piazza Annunziata;

-Via Sant’Anna per i veicoli provenienti da Viale S. Francesco D’Assisi;

– Via Cumana direzione Via Sant’Anna per i veicoli provenienti da Via Concezione.