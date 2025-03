Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che fissa le prossime elezioni amministrative per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuali ballottaggi l’8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum nazionali.  A Giugliano, la situazione politica è particolarmente delicata. Venti giorni fa, 19 consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni, determinando la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Pirozzi.

Giugliano verso le elezioni: si vota (salvo scioglimento) il 25 e il 26 maggio

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha quindi nominato il commissario prefettizio Carmine Valente per garantire la continuità amministrativa fino alle prossime elezioni. Subito dopo, è stata istituita una commissione d’accesso per verificare la regolarità dell’operato dell’amministrazione comunale. La commissione avrà il compito di esaminare atti e procedure per assicurare la trasparenza e la legalità nell’ente locale.  Se la commissione d’accesso dovesse rilevare irregolarità significative, potrebbe proporre lo scioglimento del consiglio comunale. In tal caso, le elezioni potrebbero essere rinviate. Al momento, tuttavia, le consultazioni a Giugliano sono previste per il 25 e 26 maggio, in linea con il calendario nazionale. Le operazioni di voto si svolgeranno su due giorni: la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.