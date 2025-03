In occasione della Giornata della Donna, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania ha intensificato i controlli preventivi per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi di mimose. Tuttavia, l’attività di controllo ha generato un episodio increscioso che ha portato alla denuncia di due donne, rispettivamente di 45 e 48 anni, per diffamazione aggravata a mezzo stampa

Giugliano, vendono mimose abusive e insultano vigili: denunciate 2 casalinghe

Secondo quanto comunicato dal Comando della Polizia Municipale, le due casalinghe avrebbero utilizzato un noto social network per diffondere frasi gravemente lesive e offensive nei confronti dell’intero Corpo, all’interno di una chat con numerosi contatti.

Immediatamente dopo l’accaduto, è stata avviata un’indagine investigativa attraverso la comparazione di foto e il controllo di banche dati, che ha permesso l’identificazione delle due responsabili. Convocate presso il Comando, le donne sono state identificate formalmente, hanno eletto domicilio e nominato rispettivamente un difensore di fiducia e uno d’ufficio.

Entrambe sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La pena prevista per questo reato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 595 del codice penale, va dalla reclusione da sei mesi a tre anni o al pagamento di una multa non inferiore a 516 euro. È inoltre da considerare la possibilità di un’ulteriore aggravante, se riconosciuta, per il fatto di aver arrecato offesa a un Corpo di Polizia Municipale.