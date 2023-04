Arrestato per spaccio e detenzione di droga Daniele Varavallo, 30enne di Poggioreale, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della compagnia di Giugliano mentre cedeva una dose ad un cliente.

Giugliano, vende cocaina di fronte al fast food: beccato dai Carabinieri

Tutto è avvenuto in via Appia Sud, dove si erano appostati i militari dell’Arma. Qui arriva il 30enne, a bordo della sua auto, che si ferma in una piazzola di sosta, dinanzi al Mc Donald’s. All’utilitaria di Varavallo si avvicina un Suv: tra il giovane e il conducente dell’auto di grossa cilindrata avviene uno scambio. A quel punto gli uomini della Benemerita, in borghese, si insospettiscono e intervengono subito.

Nelle mani del cliente trovano 5 dosi di cocaina mentre Varavallo viene sorpreso in possesso di altre bustine della stessa sostanza, di unpaio di dosi di marijuana e una stecca di hashish. La droga era in un vasetto di vetro, sequestrata anche la somma di 25 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre il cliente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore.