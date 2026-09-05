Giugliano. Tutto pronto per i festeggiamenti in onore del patrono San Giuliano

Giugliano si avvia a celebrare il suo santo patrono. E’ tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire.

un ricco calendario di appuntamenti liturgici e ludici a partire dal 12 settembre quando san giuliano raggiungerà il santuario dell’Annunziata e alle 19 partità una processione con i simulacri del patrono e della madonna della pace fino alla collegiata di santa sofia dove il santo sarà intronizzato.

tra le Novità di quest’anno la san giuliano run, una corsa di 5 km che si terrà domenica 20 settembre.