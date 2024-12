Non è stato più installato l’albero di Natale decorativo in Piazza Matteotti, smontato per permettere il corretto svolgimento della notte bianca di settimana scorsa e mai più allestito per questioni di sicurezza nel corso degli aperitivi. Intanto, a Giugliano è tutto pronto per i brindisi della Vigilia di Capodanno in cui, proprio come accade per la vigilia di Natale, il centro si anima con musica e le tantissime persone che si incontrano in strada per gli auguri.

Giugliano, tutto pronto per gli aperitivi della Vigilia di Capodanno: appello a partecipare nel primo pomeriggio

Piazza Matteotti e Piazza Gramsci saranno i punti focali della movida, come di consueto. Previsto traffico intenso in vista sia della zona a traffico limitato di via Roma che dei cantieri che interessano il centro città. Per ordine della Polizia Municipale, la musica sarà staccata alle 20. L’appello delle diverse attività ricreative del centro è quello di iniziare a partecipare già dal primo pomeriggio ai tradizionali aperitivi proprio per godere maggiormente delle attrattive in piazza.