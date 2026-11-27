Terra dei Fuochi, contaminazione alimentare e tutela della salute: questi i temi del convegno “La nostra terra, il nostro cibo”, ospitato dall’Istituto Luigi Galvani di Giugliano e promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Salvatore Nuvoletta, in collaborazione con l’Associazione Rosario Livatino.
Protagonista dell’incontro il generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico Nazionale per la bonifica della Terra dei Fuochi, che ai nostri microfoni ha annunciato 60 incontri già programmati con le scuole, puntando sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni.