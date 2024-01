Il 2024 ed il girone di ritorno per il Giugliano si sono aperti con la sconfitta in trasferta col Sorrento. Il terzo ko di fila per i tigrotti dopo quelli col Cerignola in casa ed a Caserta. Risultati che hanno portato la squadra gialloblu, che si era affacciata in zona play off, ora in una posizione di classifica più delicata. Ma se nelle precedenti sconfitte mister Bertotto aveva elogiato il lavoro della squadra, ora non cerca alibi.

Giugliano, tre ko di fila. Bertotto: “Così non va”. Venerdì c’è il Foggia

“Sono deluso – sottolinea l’allenatore -. Con il Sorrento nulla è andato per il verso giusto: siamo stati impacciati, lenti e abbiamo commesso mille errori in fase di impostazione. È la prima gara, da quando sono a Giugliano, giocata in modo disa-stroso, anzi nemmeno giocata”.

Intanto il ds Amodio continua a lavorare sul mercato. Dopo Boccia e Baldè, ieri è stato ufficializzato anche un altro attaccante: Abou Diop dal Picerno. E l’allenatore gialloblu chiede subito una svolta perché venerdì sera al De Cristofaro arriva un Foggia in cerca di riscatto.

“Siamo una buona squadra, sappiamo giocare a calcio e l’abbiamo sempre dimostrato. Dobbiamo riprendere il nostro percorso, tornando ad essere quelli che eravamo fino a poche settimane fa. Per farlo, dobbiamo scrollarci di dosso ansie, paure ingiustificate e frustrazioni”, conclude mister Bertotto.