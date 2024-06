Questa mattina si è riunito il Consiglio Direttivo della Lega Pro e sono stati definiti i tre gironi per la prossima stagione sportiva, ben 7 le squadre campane al via nel girone c, che dopo aver salutato la Juve Stabia verso la cadetteria, accoglie nuovamente la Cavese tra i professionisti. Avellio, Benevento, Casertana, Giugliano, Sorrento e Turris.

Le 20 squadre inserite nel girone C

ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani e Turris.

Sono state rese note anche le date relative alle competizioni. Il campionato prenderà il via domenica 25 agosto e si fermerà il 29 dicembre per la sosta invernale. I turni infrasettimanali saranno tre: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo 2025. Il 27 aprile 2025 invece terminerà la stagione regolare.