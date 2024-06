Prime operazioni in entrata per il Giugliano Calcio che mette a segno uno dei primi colpi di mercato, assicurandosi le prestazioni di un attaccante classe ’98 per rinforzare la rosain vista delle nuve stagione che si apre il 23 agosto.

Comunicato della società

“Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquistato il diritto delle prestazione sportive del calciatore Moussadja Njambe, con decorrenza 1º luglio 2024. L’attaccante, classe 1998 – si legge nella nota ufficiale della società – ha firmato un accordo su base biennale con opzione di rinnovo. Benvenuto!”