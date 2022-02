Giugliano. Era mano nella mano i due fidanzati quando la corsa di un’auto ha travolto Crescenzo, giovane giuglianese. La fidanzata, tutto d’un tratto, non ha sentito più la mano nella sua e ha visto il ragazzo diversi metri piu’ in la. I fatti intorno alle 13 di ieri, in via Giulia, stradina del Corso Campano a ridosso della cosiddetta zona del Selcione.

Crescenzo in coma farmacologico dopo l’incidente

L’autista della vettura, un medico, ha prestato i primi soccorsi realizzando anche delle manovre salvavita. Attimi di paura, in un primo momento si era temuto il peggio. Il ragazzo è stato subito trasportato all’Ospedale San Giuliano di Giugliano dove gli è stata fatta una prima Tac risultata negativa, così come le successive. I sanitari del nosocomio locale, di concerto con quelli della Schiana di Pozzuoli, hanno preferito tenerlo in coma farmacologico a causa del forte trauma conseguente all’impatto. Oggi Crescenzo dovrebbe essere svegliato alla luce di tutti gli esami medici: il giovane sta bene, non presenta lesioni, nè fratture, solo un forte trauma. La comunità è sotto choc per quanto accaduto, il ragazzo infatti è molto conosciuto in città per la sua partecipazione alla trasmissione “Ok Boomer” di Teleclubitalia e per le sue attività nella Parrocchia di San Pio X.

Il giorno dopo un altro incidente ci si interroga ancora una volta sulla sicurezza delle strade e delle folli corse delle vetture, anche se in questo caso non si tratta di un pirata della strada. Purtroppo la strada in questione non ha marciapiedi e i pedoni sono costretti ad attaccarsi al muro per passeggiare. Il conducente della vettura che ha travolto Crescenzo, anche lui sotto choc e fortemente dispiaciuto per l’incidente, ha mostrato grande vicinanza per il ragazzo.