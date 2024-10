Giugliano-Trapani a porte chiuse, il duro comunicato del club

Il Giugliano dopo la splendida vittoria esterna sul campo del Picerno, sarà costretto a giocare la partita con il Trapani in programma domenica alle 15 a porte chiuse, per motivazioni che non possono appartenere a società professionistiche, il duro comunicato del club

Il comunicato del club: “Pronti ad agire in sede legale”

Il Giugliano Calcio 1928, rende noto che in data odierna il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto la disputa della gara in programma domenica 3 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Alberto De Cristofaro, valida per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale Serie C, Girone C, contro’Fc Trapani 1905 a PORTE CHIUSE, in totale assenza di spettatori.

Di seguito le motivazioni esposte nella nota che ci è giunta a mezzo PEC: “il delegato della Polizia Municipale di Giugliano in Campania ha evidenziato che in occasione dell’incontro, non sarebbero stati presenti agenti di Polizia Municipale”.

Inoltre è stato aggiunto che il Comandante della Polizia Municipale di Giugliano in Campania ha comunicato al competente Commissario di P.S., con riferimento alla partita Giugliano Calcio 1928-Fc Trapani 1905 che, “non potrà essere comandato personale dedicato, ma esclusivamente personale di servizio pomeridiano con l’assegnazione delle zone di competenza del servizio ordinario”.

Si intende precisare che dalla stagione sportiva 2023/2024 il servizio di Polizia Muncipale è a carico della società, la quale ha più volte presentato agli enti preposti richiesta di rinnovo, per l’espletamento del servizio. Il club, parte lesa di questa danneggiante, incresciosa e inaspettata situazione, in queste ore sta valutando insieme al proprio team di legali la possibilità di assumere iniziative in sede giurisdizionale per consentire la disputa dell’incontro alla presenza del pubblico, riservandosi di tutelare i propri interessi, la propria immagine e quant’altro, in tutte le sedi opportune.